شاهد: هيا الشعيبي “حلقتي وصلت “تريند” مع صالح الراشد عندما تحدثنا فيها عن شخص معيّن”

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مايو 2019 02:59 مساءً - وضحت الفنانة هيا الشعيبي خلال برنامجها الرمضاني “فانوس هيونة”، بحضور ضيف الحلقة الإعلامي صالح الراشد، عن وصول حلقتها مع صالح الراشد في برنامجه “The Plane” إلى العالمية، حيث وجهت هيا بعض الأسئلة قائلة: “السوشيال ميديا لها مكان عندك هل نجحتك وخلتك توصل للعالمية؟ “، ليجيب الراشد قائلا: “أنا ما وصلت للعالمية العالمية يعني أجانب يتابعوني”، لترد هيا: ” لا وصلت ..أنا حلقتي معاكم نص أمريكا شايفينها “، وأضافت: “أنا سمعت إنو حلقتي معاكم وصلت تريند خصوصا لما كان عندنا تعليق عن شخص معين “.
وأما عن مسامحة هيا الشعيبي مع الفنان طارق العلي فعلق الراشد: “ترا هاي الإنسانة وايد طيبة ..جدا طيبة ..ولها وقفات مع وايد ناس ” .
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