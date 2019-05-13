علي جابر يخضع لعملية جراحية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

خضع الإعلامي اللبناني علي جابر لعملية جراحية دقيقة في الكتف، وذلك داخل إحدى المستشفيات الكبرى في دبي.

الإعلامي اللبناني شارك جمهوره بمجموعة صور له بعد إجرائه للعملية، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”، والتي ظهر فيها مع طاقم المستشفى، وكان يضع ذراعه في رابط طبي.

جابر أرفق الصور بتعليق قال فيه: “أجريت عملية جراحية مهمة في الكتف. قبل اجرائها، تمنى عليّ الكثيرين ان أجريها في أوروبا أو بيروت، تشكيكاً في العناية الطبية في دبي”.

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الإعلامي اللبناني أضاف: “أصررت على دبي و الحمدلله نجحت. للتنويه: لم ارى في حياتي احترافية و عناية و حرص على التفاصيل كما رأيت”.

وكان الإعلامي اللبناني علي جابر قد شارك مؤخرا في لجنة تجكيم الموسم السادس من برنامج المواهب Arabs Got Talent، إلى جانب الفنان المصري أحمد حلمي، والفنانة اللبنانية نجوى كرم.

واستطاع فريق «مياس» اللبناني، أن يقتنص لقب البرنامج في موسمه السادس،على نغمات فوازير الفنانة المصرية شيريهان، في العرض الذي قدموه في الحلقة الأخيرة.

وكان الفريق قد حصل على الباز الذهبي، خلال حلقات تجارب الأداء من الفنانة اللبنانية نجوى كرم، والتي وعدت بتصوير فيديو كليب مع الفريق، وهو الأمر الذي أوفت به في الحلقة الأخيرة وصورت معهم فيديو أغنية “علق مشنقتو”.