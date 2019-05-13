محمد صبحي: بعت السينما لأشتري نفسي.. وهذا هو الفشل الوحيد في حياتي

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

تحدث الفنان المصري محمد صبحي عن الكثير من التفاصيل التي تخص حياته الفنية في السينما والمسرح.

الفنان المصري كشف عن السبب الذي جعله يبتعد عن السينما لسنوات طويلة، مؤكدا أنه لم يتخذ قرارا باعتزال السينما كما يعتقد البعض.

صبحي أكد أنه لم يفشل في السينما، بل أنه قدم الكثير من الأعمال الجيدة بالسينما، لكنه في النهاية بدأ يعرض عليه أفلام أقرب للمقاولات، فقرر أن يبيع السينما ليشتري نفسه.

Advertisements

الفنان المصري أشار، خلال استضافته في برنامج “عايشة شو”، أنه يتمنى العودة لتقديم أعمال سينمائية، لكنه حتى الآن لم يجد العمل الجيد الذي يعود به إلى السينما.

ومن ناحية أخرى أكد صبحي أنه لا يعتبر نفسه فشل في أي شيء إلا شيء وحيد وهو أن يكون له مسرح باسمه، مشيرا إلى أنه الفنان الوحيد الذي قام ببناء 4 مسارح وقام بالصرف عليها، ولكن في النهاية تم أخذها منه.

وأضاف أنه كان يدعي الله ألا يصاب في أولاده وأحفاده حتى وإن كان ذلك في مقابل فشل كل أعماله الفنية، حيث قال: “مفيش شخص مفشلش في حياته، أنا طول عمري بدعي ربنا أن كل أعمالي الفنية تفشل، ولكن لا أصاب في أولادي، أو أحفادي، أنا فخور بهم جميعًا”.

وتحدث صبحي أيضا خلال الحلقة عن زوجته الراحلة نيفين رامز، مؤكدا أنها السبب في 90% من نجاحه، وأنها دائما كانت تدعمه، وتحرص على التواجد في الصف الأول في كل عروضه المسرحية، لافتا إلى أنه في أول مسرحية يقدمها بعد وفاتها شعر وكأنه رآها جالسة في الصف الأول كما اعتاد أن يراها، وهو ما جعله يتأثر بشدة.