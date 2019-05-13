رامز جلال يشوّق جمهوره لفكرة برنامج مقالب جديد لرمضان القادم

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شوّق الفنان المصري رامز جلال جمهوره لفكرة برنامج مقالب جديد ينوي تقديمه في شهر رمضان القادم 2020.

رامز كتب، على الصفحة الرسمية لبرنامج “رامز في الشلال”، على موقع “تويتر”: “عندي فكرة في دماغي رهيبة ومرعبة جدا لو ربنا كرم واتعملت السنة الجاية ان شاء الله، وقتها العالم كله هيسمع عنها”.

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جمهور الفنان المصري انهالوا عليه بالتساؤلات حول الفكرة الجديدة، وأكدوا أنه لا يوجد ما هو أكثر رعبا من البرامج التي قدمها وآخرها “رامز في الشلال”، والذي يعرض حاليا على شبكة قنوات MBC.

وكان رامز جلال قد كشف تفاصيل الايقاع بالنجوم في برنامجه “رامز في الشلال”، والذي يتم تصويره في أندونيسيا، وذلك في مقدمة برنامجه: “لما تحب تعمل مقالب لازم تبقى مكار زي التعالب ودماغك تفضل شغاله لحد ما تلاقي الإشتغالة والاشتغالة السنة دي في الشلال ملقتش أفضل من أندونيسيا ومكانش في غير سببين علشان نجيب بيهم الضيوف هناك إن الضيف يشارك في برنامج مسابقات أو إنه مسافر يصور إعلان وعلشان تحبك الخطة كان لازم مخرج ومذيعة”.

وأضاف: “جبنا جاد شويري مخرج للإعلان والمذيعة مهيرة عبدالعزيز اللي هنقوم بدورين مذيعة لبرنامج المسابقات في تصوير الإعلان هتكون المذيعة المسئولة عن السوشيال ميديا لتصوير كواليس الإعلان”.