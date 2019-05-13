الفنان زكي فطين عبدالوهاب يعلن إصابته بالسرطان.. ويخسر شعره بسبب الكيماوي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدم الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب جمهوره بإعلان إصابته بمرض سرطان الرئة، وذلك بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية الشهر الماضي.

الفنان المصري نشر صورة له، ظهر فيها بعد أن خسر شعره، لافتا إلى أن ذلك بسبب العلاج الكيماوي، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “أصدقائي الأعزاء.. صورتي دي مش new look ولا حاجة.. أنا اكتشفت أني عندي سرطان في الرئة من شهر”.

وأضاف: “بس أنا تمام وبتعالج.. وبتعامل مع مرضى زي الفنان فاروق الفيشاوي ما قال دور برد وحيعدي.. وأي مريض سرطان لازم يتعامل معاه بنفس المنطق”.

Advertisements

وكان الفنان المصري فاروق الفيشاوي قد أعلن إصابته بالسرطان خلال الدورة الأخيرة من مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وبدأ الفنان في تناول الأدوية الخاصة بعلاج السرطان، مؤكدًا في تصريحات تلفزيونية أنها سيتلقى العلاج بالكامل في مصر ولن يسافر لأي دولة بالخارج، مشيرًا إلى أن الأطباء اكتشفوا نوع أدوية جديد لعلاج حالته، وأنه سيتعامل مع السرطان وكأنه دور برد.

وزكي فطين عبدالوهاب هو مخرج وفنان مصري، وهو ابن الفنانة ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب، وكان أحد أزواج الفنان الراحلة سعاد حسني.