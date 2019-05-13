إصابة السيناريست فيصل ندا ونقله للمستشفى.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية نهال عنبر عن إصابة السيناريست فيصل ندا لإصابة شديدة في قدمه، مما اضطر للخضوع لعملية جراحية بها.

الفنانة المصرية حرصت على زيارة ندا في المستشفى، ونشرت صورة معه، ظهر فيها مستلقيا على سرير المرض في المستشفى، ويضع ساقه في ضمادة طبية.

الفنانة المصرية كشفت تفاصيل حالته، بقولها: “فيصل ندا كان تعرض للسقوط منذ فترة طويلة مما أدى إلى كسر في عظام القدم، وبمرور الوقت ازداد الوضع سوءا مما أضطر الأطباء للتدخل الجراحي”.

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نهال أضافت، في تصريحات صحفية: “تم إجراء العملية الجراحية لفيصل ندا منذ 3 أيام داخل مستشفى الأنجلو، وتم وضع الجبس له من القدم وحتى الركبة، وسيظل في الجبس لمدة 3 أشهر، ولكنه بحالة صحية جيدة”.

وكانت الفنانة نهال عنبر قد قامت مؤخرا بزيارة الإعلامي شريف مدكور بعد إجرائه عملية جراحية لإزالة ورم سرطاني في القولون، ونشرت صورة جمعتها بشريف، وهو مستلقي على سرير المرض بالمستشفى، وعلقت عليها بقولها: “حمدا لله علي السلامة يا اجمل شريف في الدنيا”.

وفيصل ندا هو كاتب وسيناريست مصري كان أول مسلسل تلفزيوني له هو “هارب من الأيام”، ثم قدم مسرحية “من أجل حفنة نساء”، ومسرحية “المتزوجون”، ومن أبرز أعماله أيضاً “قضية سميحة بدران، المغتصبون، الفجالة”.