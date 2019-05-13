بطلة “صراع العروش”: عانيت كثيرًا بسبب كرهي لنفسي

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت نجمة “صراع العروش” مايسي ويليامز، أنها تعاني من مشاعر “كره الذات” منذ أصبحت مشهورة، مشيرة إلى أنه من المستحيل تجاهل التعليقات السلبية على الإنترنت، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وقالت الفنانة البالغة من العمر 22 عاماً، وتجسد شخصية “آريا ستارك” في الدراما الملحمية “صراع العروش”: “أشعر أنني أسقط في حفره، فأنت تقريباً تتوق إلى شيء سلبي حتى تبقى في حفرة حزنك”، مضيفة: “يدفعك هذا لأن تبدأ في طرح أسئلة أكبر عن نفسك: لماذا أكره نفسي؟ ولماذا تعامل نفسك بهذه الطريقة”.

وقالت إنها مازالت تكافح لترك الحزن بدون أن يستهلكها، مستطردة: “عانيت كثيرًا بسبب كرهي لنفسي، وأنا أحاول التخلص منها، ومن المرعب حقًا العودة إلى هذه النقطة من جديد”.

وتعد “آريا ستارك” التي تجسدها “مايسي ويليامز”، أكثر الشخصيات الخيالية شهرة في مسلسل “صراع العروش”، وهي البنت الصغرى لكل من اللورد إدوراد ستارك والليدي كاتلين ستارك، وعادة ما تميل إلى أن تكون ذكورية بعض الشيء عكس أختها سانسا ستارك.