وفاة دانة القحطاني تصدم السعوديين.. من هي؟

متابعة بتجـــــــــرد: تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بنبأ من والد الفتاة الصغيرة “دانة القحطاني”، 9 سنوات، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” يفيد بوفاتها إثر إصابتها بأزمة قلبية، لينتشر اسمها كالنار في الهشيم، ويتصدر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وهو الساحة الأوسع لخوض النقاشات ونشر الأخبار والآراء في المملكة، حيث نعاها آلاف المغردين.

إعلان الوفاة:

قال الأب مشعل القحطاني في منشور على “إنستجرام”: “بعد قضاء الله وقدره وبتاريخ 8 /9 /1440 هـ أُصيبت بنتي دانة بنوبة قلبية أدت إلى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا إلى جوار ربها، وإنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار”.

وغردت إحدى شقيقاتها قائلة: “بعد قضاء الله وقدره وبتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٠ هـ، أُصيبت أختي دانة بنوبة قلبية أدت إلى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا إلى جوار ربها”.

من هي دانة؟

واحدة من مشاهير منصات التواصل الاجتماعي بالسعودية، شكلت “دانة” مع أختيها التوأم “غناتي” و”دنى”، 11 عامًا، فريقًا ثلاثيًا ناجحًا، واشتهرن في الوطن العربي بشكل عام، والخليج بشكل خاص، وذلك من خلال تطبيق التواصل الاجتماعي “سناب شات”، وحققن فيه شهرة كبيرة من خلال نشر يوميات متنوعة يرافقهن فيها والدهن.

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قبل ذلك كان اسم “دانة” تصدر مواقع الأخبار باعتبارها الطفلة التي فازت بسيارة في مهرجان أبها للتسوق مُقدمة من مدائن المرح، عام 2016، وعبر والدها عن فخره بها وإدخال السعادة على كافة عائلته.

وعبر “القحطاني” أكثر من مرة عن فخره بابنته وأنها أحب الأولاد إليه، وكان لـ”دانة” وشقيقتيها علاقة مع الأضواء منذ فترة طويلة، فبجانب شهرتهن على منصات التواصل الاجتماعي، كن قد ظهرن في إحدى أشهر برامج المسابقات للأطفال، وعرضن أطباقاً سعودية شهيرة بطريقتهن الخاصة.

الوفاة بين الحقيقة والشائعات:

عبر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم الشديد وصدمتهم بوفاة “دانة” في سن صغير، ونشر العديد من متابعيها عبر “تويتر” العديد من صورها داعين الله أن يتغمدها برحمته، ومن جهة أخرى تمسك بعض المغردين بنفي خبر الوفاة لكن دون دليل على نفيهم.