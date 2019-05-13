متابعة بتجـــــــــــرد: بدأت الفنانة المصرية القديرة يسرا تصوير مشاهدها في فيلم “صاحب المقام” الذي يشاركها البطولة فيه النجم المصري آسر ياسين. ويعتبر الفيلم بمثابة عودة لـ يسرا إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب سبع سنوات، وبطولة سينمائية جديدة يضيفها آسر ياسين إلى مسيرته الفنية. فيلم “صاحب المقام” من تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل وإنتاج أحمد السبكي، ومن المقرر تحديد موعد طرحه في الصالات السيمائية خلال الفترة القريبة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كاميرات “صاحب المقام” تحاصر يسرا وآسر ياسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.