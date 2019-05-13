مايا دياب تثير الجدل: “خسرنا بعض”

متابعة بتجــــــــــرد: أثارت النجمة اللبنانية مايا دياب حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن لفّ الغموض أحدث تغريدة لها عبر موقع “تويتر” الشهير.

وكتبت مايا دياب: “وعيت بكير لأنو كتير زعلانة…” وأرفقت التغريدة بهاشتاغ “خسرنا بعض” وهو على ما يبدو نفس اسم أغنية جديدة تستعد لإطلاقها قريبًا.

وكنا في موقع بتجـــــرد قد كشفنا في وقت سابق أن مايا دياب تضع لمساتها الأخيرة على أغنية جديدة ستبصر النور مع حلول عيد الفطر المبارك وقبيل الموسم الصيفي لهذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن مايا دياب انشغلت في الفترة الأخيرة الماضية بتصوير حلقات برنامجها “هيك منغني” والذي عادل به إلى عالم البرامج التلفزيونية عبر شاشة “ام تي في” اللبنانية.