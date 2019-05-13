في رمضان، كندة علوش تتابع هذا المسلسل فقط

غردت الفنانة السورية كندة علوش عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بتغريدة شجعت من خلالها جمهورها على متابعة مسلسل “زي الشمس” للممثلة دينا الشربيني.

كندة التي تغيب عن السباق الرمضاني هذا العام غردت قائلة: “حابة اعرف شو عّم تشوفو مسلسلات سواء من مصر او برات مصر ممكن تذكروا تلت اسماء انا شخصياً عّم تابع بس “زي الشمس” وبنصح كل الي ماشافو انو يشوفو لانو عمل ممتاز وفي اكتر من مسلسل سوري ولبناني سمعت انهم ممتازين وحشوفن بأقرب فرصة انتو شو بتنصحوني”.

مسلسل “زي الشمس” من بطولة دينا الشربيني، احمد السعدني، ريهام عبد الغفور، جمال سليمان، سوسن بدر، احمد داوود ونخبة من الفنانين .