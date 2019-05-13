اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: منحت الإعلامية بسمة وهبة الفنانة سمية الخشاب حق الرد في برنامجها "شيخ الحارة 3" للتعليق على ما قاله طليقها الفنان أحمد سعد في البرنامج الذي شهد ظهوره للمرةِ الأولى منذ إعلان انفصالهما المفاجِئ قبل أكثر من شهرين وبداية الحرب الكلامية بينهما.

وسجلت سمية الحلقة خلال الساعات الماضية حيث استمر تسجيلها لنحو 4 ساعات تقريباً فيما سيتم إذاعتها فور الإنتهاء من المونتاج الخاص بها وستكون جاهزة للعرض قبل بداية الأسبوع المقبل يحسب التوقعات.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسمة وهبة تمنح سمية الخشاب حق الرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.