الأزمات تلاحق مسلسل "زي الشمس"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: يبدو أن الأزمات ستكون مرادفة لنجاح مسلسل "زي الشمس" الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني ويُعرَض في السباق الرمضاني. خاصةً بعد تعرّضه خلال الساعات الماضية لأزمات ارتبطت بتسريب النهاية بالإضافة إلى التراشق اللفظي غير المباشر بين المخرجة كاملة ابو ذكري التي تولت تحضيرات العمل وصورت أولى مشاهده ومخرجه الحالي سامح عبد العزيز.

وكانت "أبو ذكري" قد انسحبت من تصوير العمل قبل شهر تقريباً بسبب خلافات بينها وبين بطلة العمل دينا الشربيني بسبب بعض التدخلات. وهو الانسحاب الذي جرى بموجب تسوية بتدخل من نقابة السينمائيين حيث طلبت كاملة عدم وضع اسمها على شارة العمل، فيما حصلت على نصف الأجر المتفق عليه مع الشركة المنتجة، ولم تتحدث عن كواليس ما حدث مكتفية بتدوينات وتعليقات لا تحمل أي حديث مباشر عن العمل خلال الفترة الماضية.

بداية الأزمة

أول هذه الأزمات كان في الساعات الأولى من الصباح عندما كتبت كاملة أبو ذكري تدوينة عبر حسابها على "فيسبوك" تحمل اسقاطاً مباشراً على المخرج سامح عبد العزيز رغم عدم ذكر اسمه. وجاء فيها: "أبسطها يا محترم كنت ما تحطش إسمك علي شغل إنت ما عملتوش، ولا إخترت الديكورات و كل أماكن التصوير حتى الحلقه ال ٣٠ تقريبا ولا الممثلين من كبيرهم لصغيرهم ولا شكلهم و لا طريقة أدائهم و لا الألوان ولا إشتغلت مع السيناريست بالساعات علي الحلقات، كنت تحط إسمك على شغلك يا محترم لما يبتدي فعلا، لا ده إنت كمان بتقول مبسوط أوي إن عاجبكم شغلي، أنا الحقيقه كنت مش عايزه أتكلم، بس الفجر زاد عن حده".



وجاء تدوينتها في اشارة لقيامها بإخراج المشاهد الرئيسية في الحلقات الماضية ومنها مشهد اكتشاف دينا الشربيني خيانة خطيبها مع شقيقتها. فيما يلي رابط المشهد:





"العدل ترد على عبد العزيز"

وهي التدوينة التي رد عليها سامح عبد العزيز بشكلٍ حاد ومنفعل بتدوينةٍ اخرى لكنه حذفها بعد وقتٍ قليل، فيما كتبت "الاستايلست"(منسقة إطلالة الممثلين) ريم العدل التي انسحبت من العمل مع انسحاب كاملة ابو ذكري قائلة: "انا كان نفسي ما فتحش الموضوع ده خالص و كنت والله فرحانة لأصحابي الممثلين اللي الناس طايرة بيهم وبأداءهم و بشكلهم و لبسهم حتي لو الكردت راح لحد تاني بس بيني و بين نفسي انا عارفة ان ده شغلنا اللي تعبنا فيه.. و قولت هسكت خالص مش هتكلم.. بس صحيت النهاردة علي بوست من الاستاذ سامح عبد العزيز عدى كل التوقعات!!".

وأضافت "يا أستاذ سامح الزمالة ليها احترامها و لو حضرتك كنت كلمت الاستاذة كاملة قبل ما تدخل مكانها ما كنش حد زعل و لما الناس سقفت على الحلقات اللي هي عاملة ٩٥% منها كنت حضرتك رديت قولت ده شغل كاملة لحد دلوقتي و الشكر ليها كنّا سقفنا لحضرتك و احترمنا ادبك و احترامك لزمايلك و شغل زمايلك و كنا اتمنينالك من كل قلبنا تكمل الحلقات بنفس المستوي والله.! طبيعي ان دمها يتحرك لما شغلها يتسقف لحد تاني عليه لكن مش طبيعي ان حضرتك تكتب بوست زي ده علي زميلة.. انا عندي ذهول من الطريقة حقيقي!! ".

واستطردت "أستاذ خالد عزام قبل ما يروح مكاني في المسلسل كلمني و قال لي لو مش عايزاني اروح مش هروح عشان راجل بيحترم شغله و مهنته و زمايله و انا بالمناسبة اصغر من أستاذ خالد ده أستاذ من قبل ما انا ادخل الشغلانة بس هو تعامل معيا بكل أدب و احترام مش عشاني بس عشان أخلاق و احترام اتربينا عليها في المهنة دي من واحنا صغيرين..

و بالمناسبة يا أستاذ من سنتين كده كنّا بنعمل فيلم اسمه حملة فريزر مع الاستاذ كريم العدل و حصل مشكلة مع كريم و مشي و كلموا حضرتك عشان تيجي تكمل و حضرتك روحت برضه و مرفعتش سماعة التليفون علي كريم يمكن عشان هو مخرج صغير و حضرتك طبعاً مخرج كبير، ربنا يوفق حضرتك و ربنا يديك علي قد احترامك لمهنتك و زمايلك".



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عبد العزيز يُعلِن الصلح

وكانت المفاجأة في ساعةٍ مبكرة من صباح اليوم، حيث أعلن المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية انتهاء الخلاف بتدوينة كتبها عبر حسابه على فيسبوك قائلاً "موضوع الخلاف بين المخرجه كامله ابو زكري والمخرج سامح عبد العزيز انتهي تماما بعد ماتكلمت معاهما بصفتي في اتحاد النقابات الفنيه وقبلها كصديق للطرفين.وقد وجدت كل الترحيب منهما لانهاء الخلاف المفتعل بينهما وان شاء الله يتم لقاء قريبا بينهما. واتقدم لهما بالشكر علي ترحيبهما بمبادرتي وارجو من اصدقاء السوء غلق هذا الباب.. واشكر ايضا الزملاء الاعزاء الذين طلبوا مني التدخل ..وسعيد جدا بالروح الجميله من كل اخواني واخواتي المخرجين ..الف شكر".



تسريب النهاية

وواجه العمل أزمة اخرى مرتبطة بكتابة أحد الاشخاص تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك" يقوم فيها بحرق أحداث العمل القادمة وهي التدوينة التي لاقت رواجاً كبيراً بين متابعي المسلسل خاصةً وأن التسريب يكشف عن قاتل فريدة، علماً أنه تحدث عن نهاية الحلقات وفق النسخة الاجنبية المأخوذ منها العمل.

إلا أن التسريب أثار غضب السيناريست مريم نعوم التي وجدت فيه إضراراً بفريق العمل وصنّاعه حيث وجهت انتقاداً حاداً في تعليقها على صفحة كاتب ملخص الحلقات القادمة.



