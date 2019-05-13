شكرا لقرائتكم خبر عن كلبش3 الحلقة 7.. إصابة اللواء جلال بالسرطان وناصر سيف يتعاون مع الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "كلبش3" للنجم أمير كرارة، الذى يعرض حصريا على شاشة ON E، جرعة كبيرة من الإثارة والتشويق، حيث طلب اللواء جلال خطاب من سليم الأنصارى أن يضع خطة محكمة مع مجموعته التى تتكون من أحمد العوضى ويسرا اللوزى ومحمد على رزق وعمر الشناوى، وذلك من أجل حماية "محمود علوان" - ناصر سيف، خاصة أنه اصبح الخيط الرئيسى الذى سيكشف ما يخطط له رجل الأعمال الفاسد أكرم صفوان - هشام سليم ومعاونيه.

كما شهدت الحلقة مقابلة سرية بين أكرم صفوان والصحفى العربى "غسان"، والتى حذرت منه الأجهزة الأمنية المصرية، لكونه واحدا من أشهر الصحفيين حديثاً مع قيادات الجهات التكفيرية وتوزيع السلاح وخلافه، حيث تناولا الحديث على رجل الأعمال "محمود علوان" - ناصر سيف، عن المساحة التى أخذها من القيادات، وهو ما آثار حفيظة أكرم صفوان ، بسبب ما قاله غسان عن خططه وتطورات المنطقة وطريقة وأسلوب علوان فى التعامل مع القضايا الكبيرة .

كما تحدث أكرم صفوان مع "انجى" زوجته - أميرة العايدي، عن الثقة فى غسان والرسالة التى يحملها من الأنظمة الأجنبية، ومدى صدقه فى المعلومات التى قالها خلال المقابلة السرية مع صفوان، كما تحدثا عن كيفية تجنيد سليم الأنصارى للانضمام إلى أعماله المشينة، خاصة أن حياة صفوان يتحكم فى حياة ابنه "مالك".

واستعرضت الحلقة الظهور الأول للفنان نبيل نور الدين الذى يعمل قائداً للواء جلال خطاب فى مجموعة سرية مع الأجهزة الأمنية، حيث كشف اللقاء مفاجأة مثيرة، حيث كشف اللقاء أن اللواء جلال خطاب - أحمد عبد العزيز مصاب بـ"الكانسر" وطلب منه أن يعرف سليم الأنصارى ومجموعته حقيقة مرضه، فرفض خطاب بشكل قاطع.

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وانتهت الحلقة على مفاجأة مدوية، حيث اتصل أحد الأشخاص باللواء جلال خطاب، وطلب مقابلته فى تمام الساعة 11 مساءً، واوضحت المقابلة أن "محمود علوان" - ناصر سيف من طلب مقابلة خطاب، حيث تبين أن علوان يتعاون مع الأجهزة الأمنية المصرية، لتنتهى الحلقة فى ذهول من مشاهدى ومحبى "مسلسل "كلبش3".

"كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.