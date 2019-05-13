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فى Game of Thrones.. من أين ظهر الحصان لـ Arya وإلى ماذا يرمز؟.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما لم تفكر كثيرا عندما رأيت الحصان يقف أمام Arya Stark فى اللحظات الأخيرة من الحلقة الخامسة من Game Of Thrones Season 8 وdaenerys targaryen لا تزال تحرق king's landing، فكل ما كان يشغل أذهاننا حينذاك، هو أن تتمكن Arya من الهروب.

arya stark sandor clegane game of thrones
آريا ستارك فى بداية دخولها كينجز لاندينج

منذ بداية الحلقة، وحتى المشهد الذى يبدو فارقا ومهما فى تغيير وجهة Arya Stark من استكمال سلسلة الانتقام بفضل sandor clegane، واجهت Arya الموت مرات عديدة، ونيران التنين كذلك، حتى سقطت مرات ومرات، وظن الكثيرون أنها ماتت، إلا أن وصلنا إلى هذا المشهد، الذى عادت فيه إلى الحياة، ثم خرجت من الحطام لتجد حصانا أبيضا ملطخا بالدماء يقف أمامها، لتعتليه وتركض به وتنتهى الحلقة.

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آريا ستارك وسط تدمير كينجز لاندينج

 

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آريا ستارك ومواجهتها للموت

وبعد انتهاء الحلقة الخامسة من Game Of Thrones Season 8 وانتظار السادسة والأخيرة فى الأسبوع المقبل، فإن من بين الأمور التى تشغل غالبية الجمهور على مستوى أنحاء العالم، هو من أين ظهر الحصان الأبيض لـArya وإلى ماذا يرمز، هل كان لأحد الجنود الذين قتلوا وفر هاربا حتى وقف أمامها؟.

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آريا ستارك أمام الحصان الأبيض

 

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جانب آخر للقاء آريا ستارك والحصان الأبيض

 

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ظهور الحصان الأبيض فى الحلقة الخامسة

ربما يعتقد البعض أن هذا السؤال مبالغ فيه، وربما يتذكر البعض الآخر، Arya وهى تقترب من الحصان بطريقة معينة، وكأنها تسعى لأن تقول شئ ما، إلا أنها لا تتكلم أو غير قادرة على ذلك، لكن لا شك أن فعلته كان واضحا، فمغزى الرسالة كأن أشبه بمحاولة بث الطمأنينة بينهما.

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مشهد ختام الحلقة الخامسة وظهور آريا ستارك على ظهر الحصان

تساؤلات عديدة احتشدت بها صفحات السوشيال ميديا، حول هذا المشهد على وجه التحديد، تساؤلات مثل وجهة Arya بعدما اعتلت الحصان، فهل ذهبت إلى وينترفيل، أم إلى أين؟. لكن ما يهم، هو أن Arya نجت من التدمير العشوائى الذى أحدثته daenerys targaryen فى كينجز لاندينج.

 

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