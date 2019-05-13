شكرا لقرائتكم خبر عن جنون وغضب دينيريس تاريجريان يقضى على ويستروس بالحلقة 5 من Game Of thrones والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الخامسة وقبل الأخيرة من الموسم الثامن والأخير لـ مسلسل Game Of thrones ، بـ حديث لورد فاريس وجون سنو، بعد وصول الثانى إلى دراجون ستون ليكون مع دينيريس تاريجريان فى حربها ضد سيرسى لانيستر، وكشف لورد فاريس لـ سنو أنه يعرف حقيقة كونه الوريث الشرعى للعرش الحديدى، ولكن أكد أكد له سنو أنه لا يريده، ولم يرغب به يوما.

ومن ثم دارت محادثة بين تريون لانيستر ودينيريس، والتى كشف له من خلالها حقيقة خيانة لورد فاريس لها، لتقاطعه قائلة أن من خانها هو جون سنو، لأنها طلبت منه ألا يخبر أخوته عن كونه سليل عائلة تاريجريان، ولكنه وبالرغم من ذلك أخبرهم، ليقوم جرى وروم بأخذ لورد فاريس لكى يلقى مصرعه بنيران أخر تنين لـ دينيريس.

ثم دارت محادثة بين دينيريس وجون سنو، والتى أكدت له فيها أن سانسا ستارك نشاركها ذنب قتل اللورد فاريس بسبب إفشائها سره، وأن هذه ما هى ألا بداية لما سيحدث عند معرفة الأشخاص فى ويستروس عن حقيقته.

وبالتالى بدأوا دينيريس وجرى ورم وتريون لانيستر فى الاستعداد لـ الحرب ضد سيرسى لانيستر وآيرون جريجوى، وأكدت لهما أنها الرحمة بكل من فى ويستروس هي مصدر القوة، وأمرت جرى ورم بالأبحار إلى حدود ويستروس وانتظارها، فيما كان يطلب منها تريون أن توقف دمار المدينة فى لحظة سماع الأجراس عندما ترن، وهددت دينيريس تريون لانيستر أنه فى حال خيانته لها لحساب أختها ستكون هذا هى المرة الأخيرة.

ومن أهم أحداث الحلقة ظهور جيمى لانيستر فى قبضة دينيريس تاريجريان، وفى حوار بينه وبين أخوه تريون لانيستر طلب منه الثانى أن يحاول إقناع سيرسى بالاستسلام، بدلا من اندلاع الحرب، وأكد له جيمى أن الطفل الذى تحمله هو أكبر سبب أنها ستحافظ على المدينة، وطلب منه تريون أن يقوم بالهرب هو سيرسى من القلعة وبدأ حياة جديدة بدلا من الدخول فى الحرب، وانتهى الحديث بينهما بمساعدة جيمى فى الهرب من سجن دينيريس.

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وبعد أن استطاعا آريا ستارك و Hound من التملص من جيوش دينيريس وصلا إلى ويستروس واستطاعا الدخول قبل إغلاق أبواب المدينة، لتظهر بعدها دينيريس هى وتينينها وتقوم بحرق الأسطول البحرى لـ آيرون جريجوى.

لتشعل من بعدها النيران فى ويستروس ويتقدم جيوشها إلى المدينة مخترقا كل جيوش سيرسى بسبب نيران التنين التي التهمت المدينة، بينما تقف سيرسى فى شباكها تشاهد اندلاع الحرائق فى مدينتها، لتستلم باقى جيوش سيؤسى التى تدافع عن المدينة خوفا منهم من الموت الذى سيلاقيهم بمجرد وصول دينيريس وتنينها إليهم، ليتم طلب دق الأجراس بصوت عالى فى محاولة لإيقاف الحرب.

وبالرغم من دق الأجراس واستسلام الجنود ألا أن هذا لم يمنع دينيريس من اشعال الحرائق فى المدينة، ولم يمنع جيوشها من قتل الجنود، ثأرا لـ قتل سيرسى لـ ميساندى مع نهاية الحلقة الماضية، ولم يستمع أحدا من الجيش إلى جون سنو الذى أمرهم بوقف القتال.

وتمكن جيمى لانيستر من قتل آيرون جريجوى بعد قتال بينهما على شط مدخل جانبى لقلعة ريد كيب التى تختبئ بها سيرسى لانيستر، كما تمكن كل من آريا ستارك و hound من الوصول إلى مكان سيرسى لانيستر، ليطلب منها الثانى أن تعود إلى منزلها لكى لا تموت، ليقابل أخاه سير جريجوى وتبدأ بينهما معركة الانتقام التى انتظرها كثيرا hound، التي انتهت بموت كلاهما لعد أو وقعا في النيران.

وأثناء هرب سيرسي تمكن جيمى من الوصول لها، والوصول إلى أكثر أماكن المدينة أمانا، ولكنهما وبالرغم من ذلك يموتا بعد استطاعت دينيريس تقريبا أن تقضى على أغلب المدينة بنيران التنين، لتنتهى أحداث الحلقة بـ تمكن آريا ستارك من النجاة والهرب بعد أو جدت حصان.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.