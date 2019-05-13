البرنسيسة بيسة الحلقة 7.. بيسة تسيطر على المدرسة وتغيّر النظام فيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الـ 7 من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مى عز الدين والذى يتم عرضه بشكل حصرى على قناة الحياة، حيث أصبحت بيسة تسيطر على كافة الأمور داخل المدرسة مستغلة غياب "شويكار" – بوسى، وتحاول بيسة طوال الوقت القضاء على تقاليد المدرسة والعمل بالنظام البدائى سواء بوضع جرس بين الحصص ورفضها حيازة الطلبة للموبايل أوالتابليت.
يذهب مأمون" – محمد أنور إلى المدرسة لمقابة "مرعى" – حجاج عبد العظيم ويمنعه الأمن ولكنه يدخل فى النهاية بعد حضور مرعى إلى بوابة المدرسة، وكان هناك اتفاق بين الثناىئ على تعطيل أتوبيسات المدرسة وبالفعل قام مأمون بذلك ومعه مرعى وبعد الانتهاء من العملية وجدوا أن كاميرا المراقبة قد صورتهم، ويطلب مأمون من مرعى اقناع بيسة أن تعينه في المدرسة بأي وظيفة لكي يكون إلى جوارهما.
وافقت بيسة على طلب مرعى بتعيين مأمون فى المدرسة بعدما كانت مترددة فى ذلك، لتسند لها مهمة مهمة تدريس مادة الألعاب الرياضية في المدرسة، وبعد ذلك تفاجأ التلاميذ بعد انتهاء اليوم الدراسي، بأعطال أصابت جميع أتوبيسات المدرسة، وإذا بمرعي يقيم موقفا خاصا بسيارات الأجرة خارج سور المدرسة ويذهب سائقين الاتوبيسات الى "كاظم" – أمير المصرى للشكوى، وعندما يطلب كاظم تفريغ كاميرات المراقبة يتم الكشف أنها الهارد تم سرقته من مرعى.
مسلسل البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهوتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.
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