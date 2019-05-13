شكرا لقرائتكم خبر عن "غفار".. دعاء جديد يطرحه رامى عياش بمناسبة شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان رامى عياش، دعاءً جديدًا بعنوان "غفار" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، بمناسبة شهر رمضان، ودعاء "غفار" من كلمات محمد الشربينى وألحان محمد بدرخان.
وكتب عياش، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "دعاء غفار هدية شهر رمضان الكريم".
وطرح رامى مؤخرًا أحدث أغنياته الجديدة والتى تحمل اسم "بعقلين" عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وهى من ألحان بهاء حمزة، وكلمات معتصم حمزة.
كانت هذه تفاصيل خبر "غفار".. دعاء جديد يطرحه رامى عياش بمناسبة شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.