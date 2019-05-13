شكرا لقرائتكم خبر عن "غفار".. دعاء جديد يطرحه رامى عياش بمناسبة شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان رامى عياش، دعاءً جديدًا بعنوان "غفار" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، بمناسبة شهر رمضان، ودعاء "غفار" من كلمات محمد الشربينى وألحان محمد بدرخان.

وكتب عياش، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "دعاء غفار هدية شهر رمضان الكريم".

وطرح رامى مؤخرًا أحدث أغنياته الجديدة والتى تحمل اسم "بعقلين" عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وهى من ألحان بهاء حمزة، وكلمات ​معتصم حمزة.

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