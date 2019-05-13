شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يشيد بأداء ميرنا نور الدين فى "هوجان": نجمة مصر القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النجم الشاب محمد إمام، بأداء النجمة الشابة الصاعدة ميرنا نور الدين، فى دور قمر فى مسلسله الجديد "هوجان" والذى يعرض فى رمضان الحالى، قائلة :"نجمة مصر القادمة".

وقال محمد إمام :"بقالى فترة متابعها في المسلسلات، كل دور بتعمله كانت بتعجبني فيه، لحد ما فجئتني بدور ليها رمضان اللي فات و ده اللي خلاني ارشحها في هوجان، حقيقي أبدعت فى وردة بأدئها الجميل و طَلتها القمر و كل الناس بتكلمنى عليها .. نجمة مصر القادمة ميرنا نور الدين".

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محمد إمام

ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل "هوجان" كل من الفنان كريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي"، وتعرض حلقات مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام عبر شبكة قنوات الحياة، فى تمام الساعة 10 ونصف مساء، والإعادة 7 صباحا والإعادة الثانية 3 عصرا.