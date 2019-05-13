شكرا لقرائتكم خبر عن سيلين ديون عن والدتها: لم تعطنى الحياة فقط لكنها كتبت مصيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن دائما النجمة العالمية سيلين ديون عن مدي حبها و ارتباطها بوالدتها ، و تستمتع بالحديث عنها في وسائل الاعلام المختلفة . اليوم نشرت سيلين ديون البالغة من العمر 51 عام علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " صورة جمعتها بوالدتها ، و علقت ديون عليها فكتبت: " اليوم ، أدرك أكثر من أي وقت مضى أهمية دور الأم ، فهي لم تعطيني الحياة فقط ، لكنها كتبت مصيري أيضا ، أحبك يا أمي " ، و قد لاقت الصورة اعجاب قطاع كبير من محبي و عشاقي النجمة الشهيرة من مرتادي صفحتها على "انستجرام" .

سيلين ديون ووالدتها

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