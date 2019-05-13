شكرا لقرائتكم خبر عن Game of Thrones.. شهوة انتقام Daenerys تكشف عن وجه أبيها القذر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الحلقة الخامسة من Game Of Thrones Season 8 كشفت daenerys targaryen عن أسوأ وجوهها التى عرفتها شعوب الممالك السبعة، أو جمهور المسلسل الفانتازى على مدار السنوات الماضية.

منذ بداية الموسم الأول، وكلما ذكر اسم "الملك المجنون" للحديث عن بيت آل تارجيريان، لم يكن الجمهور ليتصور هذه المعاناة التى أحدثها، وربما لم يتصور جون سنو أيضًا لماذا يصر الكثير ممن حوله على أنه أفضل بكثير من أم التنانين فى حكم الممالك السبعة.



مشهد أم التنانين محررة العبيد فى المواسم السابقة من Game Of Thrones



emilia clarke game of thrones

فى الحلقات الماضية، على مدار المواسم السابقة، رأينا أوجها مختلفة للملكة داينيريس تارجرين، مثل الأميرة المنفية، أم التنانين، محررة العبيد، وهو الوصف الذى لطالما كان محببا لها، إلا أن وجه الطاغية، وجه قاتل الأطفال والأبرياء للانتقام فقط من شخص واحد، أو من أجل الجلوس على العرش.



مشهد حمل أم التنانين محررة العبيد على الأعناق



مشهد أم التنانين محررة العبيد فى Game Of Thrones

منذ وصول daenerys targaryen إلى وينترفيل مع جون سنو، وبدأت الشكوك تتأكد حول استراتيجيتها وبشاعتها وقدرتها على تنفيذ أى شيء من أجل الوصول إلى العرش الحديدى، وهو ما أوصلها إلى الجنون، جنون العظمة والتعطش للحرق، حرق أى شيء، وكأن هذه الحلقة جاءت لتقدم لنا مثالا حيا على ما فعله "الملك المجنون" والدها.



daenerys targaryen

منذ بداية Game Of Thrones Season 8 والجميع يحذر جون سنو من وصول daenerys targaryen إلى العرش الحديدى منفردة، أو يرشح وصولهما إليه معا، أو مطالبة جون سنو بالعرش الحديدى باعتباره الوريث الشرعى، إلا أنه مع كل هذه التحذيرات والإشارت المبطنة والعلنية، ظل يكرر جملته الوحيدة: "لا أريد ذلك، ستظل هى مليكتى".



jon snow game of thrones season 8 episode 5

ومع بداية الحلقة الخامسة من الموسم الثامن والأخير من Game Of Thrones رأينا اللورد فاريس، وهو يكتب ما يشبه الخطاب للممالك السبعة "إنه هو الوريث الشرعى للعرش الحديدى".

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iron throne

ندرك جميعا أن ملامح الجنون أو إشارته تجسدت فى نهاية الحلقة الماضية، بعد إعدام ميساندى، التى انتهت حياتها بعدما قالت كلمة أم التنانين الأثيرة dracarys، لكن الجنون تفاقمت أشكاله وتعددت طرقه وأساليبه منذ بداية الحلقة، وحتى على ملامحها التى جعلت منها امرأة قبيحة يتقاسم الانتقام والجنون أكل روحها.



daenerys

ففى الوقت الذى ظل فيه جون سنو يؤكد لها مرارا وتكرارا على أنه لن يطالب بحقه فى العرش الحديدى، إلا أن daenerys targaryen اعتبرته خائنا لها، لأنه أخبر سانسا بحقيقتها، واعتبر كل من حولها كذلك.



daenerys targaryen game of thrones season 8 episode 5

وعلى الرغم من أن الإعلان التشويقى كان ينذر بأن الأحداث ستكون أكثر سخونة، إلا أنه التسريبات هى التى أكدت على أن daenerys targaryen سوف تعيد لأذهان الشعب فى كينجز لاندينج بالملك المجنون، وأنها سوف تسير على خطاها.



daenerys targaryen burn kings landing game of thrones



daenerys تحرق أهالى كينجز لاندينج



tyrion lannister game of thrones season 8 episode 5

ومع استمرار daenerys targaryen فى السير على خطى الملك المجنون، وتقديم صورا أبشع مما فعله والدها، كنا نرى أثر الصدمة على وجوه من آمنوا بها، مثل تيريون لانيستر، وجون سنو.