شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ابو جبل الحلقة7.. وصية حسن حسنى تكشف بيع الشركة لـ مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة السابعة من مسلسل ابو جبل للنجم مصطفى شعبان 3 مفاجآت، زادت من سخونة الأحداث، أولها حبس ابن عم مصطفى شعبان وتأكيد رئيس المباحث لحسن أبو جبل أن كل الأطراف التى كانت تدور حولها الشبهات فى ارتكاب الحادث أثبتت التحريات براءتها، وأن مرتكب الواقعة "حد فاهم وقريب من العائلة"، وهو شعبان ابن عم حسن وصديق عمره، وبالفعل يتم القبض عليه ثم تحويله للتحقيقات وحبسه على ذمة عرضه للنيابة .

زوجة شعبان الفنانة رشا بن معاوية تعاتب حسن أبو جبل وزوجته عائشة بن أحمد اثناء زيارتهما لها ومواساتها وتؤكد أن قربه من حسن هو السبب في توجيه الاتهامات له.

مفاجآت مسلسل ابو جبل7

من مفاجآت مسلسل ابو جبل7 اكتشاف نجلاء بدر حملها فى مولودها الأول، بعد عامين تقريبا، وهو ما يسعد أيضا زوجها محمد دياب

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يجلس حسن ابو جبل مع زوجته وعائلتها الذين يبدون له اعتراضهم على انتقالها لمنطقة القلعة، بحجة أنه سكن غير مناسب لها ولابنها أيمن وفي ذات الوقت تحاول مرة أخري والدة انتصار "مريم حسن" إقناعها بالزواج من رزق "محمد على رزق"، شقيق زوجها المتوفى وذلك طمعا فى ثروة العائلة .

أما اهم مفاجأة في الحلقة والتي تنتهي بها أحداثها فهي الوصية التي تركها حسن حسني ببيع الشركة بالكامل لمصطفي شعبان، وبالتالي فلا جدوي لتنازل حسن عن نصيبه لبيع الشركة فالشركة بالكامل من نصيبه.

يذكر أن مسلسل "أبو جبل" يعرض حصرياً على قناة ONE، من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى وتأليف السيناريست محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح، وبطولة مصطفى شعبان بمشاركة كل من نجلاء بدر ومريم حسن وعائشة بن أحمد ودياب ومحمد على رزق وحسن حسنى ومحمود البزاوى، ورشا بن معاوية، وعايدة رياض وسناء شافع، وناهد رشدى، وأحمد خالد صالح، غفران.