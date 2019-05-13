داليا البحيري تتألق في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: خضعت الفنانة داليا البحيري، لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات، تحت إشراف المصور محمود عاشور، الذي نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت "داليا" في الصور بإطلالة جذابة، أنيقة، مرتدية فستان كلاسيكي باللون الأسود، وحازت الصور على إعجاب الجمهور. يذكر أن مسلسل "فالنتينو" التي تشارك داليا البحيري في بطولته، خرج من السباق الرمضاني، وهو من بطولة الفنان الكبير عادل إمام.

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