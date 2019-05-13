بالفيديو.. رامي عياش يطرح دعاء "غفار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: طرح المطرب اللبناني رامي عياش، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، دعاءً دينيا جديدا بعنوان "غفار". الدعاء من كلمات محمد الشربيني، وألحان محمد بدرخان. Advertisements ويبدأ الدعائ: "يا رب غفار كل الذنوب.. ستار كل العيوب رحمن كل القلوب.. جيت لك وعايز أتوب.. وعايز أتوب.. يا رب اقبلنى حليم علينا صبور.. كريم لينا غفور". يذكر أن آخر أعمال رامي عياش ألبومه الجديد "قصة حب"، ويضم 10 أغاني مختلفة باللهجة المصرية واللبنانية.

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