نادين نسيب نجيم توجه الشكر لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، الشكر لجمهورها، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام.

وعلقت: "شكرا من كل قلبي لمحبتكم وتعليقاتكم، أنا مبسوطة فيكم ومبسوطة إنكم مستمتعين بالقصة، والآتي أجمل".

وتابعت: "بدي قول شكراً لكل نجوم العمل والفنيين، وعلى رأسهم المخرج فيليب أسمر، كنا كلنا إيد واحدة، وتعبنا وعطينا من قلبنا ونجاحنا واحد لا يتجزأ، الإختلاف ما بيعمل خلاف".

مسلسل "خمسة ونص" بطولة قصي خولي، نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، قاسم منصور، ومن إخراج فيليب أسمر.