سعد الصغير يحيي حفلا غنائيا بالمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: يستعد المطرب الشعبي سعد الصغير، للمشاركة في فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم، المقام بالمغرب، وذلك ضمن حفلات صيف 2019. ومن المقرر أن يحيي سعد الصغير حفله في موازين، يوم 24 يونيو المقبل، على مسرح النهضة في العاصمة المغربية الرباط، ويشاركه الحفل المطرب الفلسطيني محمد عساف. وأعلن سعد الصغير عن الحفل عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

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