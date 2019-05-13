العسيلي وشارموفرز وزاب ثروت يجتعموا في أولى حفلات الصيف

يستعد الفنان محمود العسيلي بمشاركة الفريق الغنائي الشهير شارموفرز، ومغني الراب الشهير زاب ثروت، لإحياء حفلاً غنائياً على مسرح المنارة بالتجمع الخامس. مسرح المنارة بالتجمع الخامس. يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 14 يونيو، ولم يحدد إلى الآن سعر تذكرة الدخول. يذكر أن شارموفرز قد أحيا مؤخراً ليلة رمضانية بمدينة الشيخ زايد بمدينة 6 لأكتوبر، وقدموا باقة غنائية من ألبومهم الجديد "انفصام".

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