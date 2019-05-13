بالفيديو.. "تعال تعال" لـ دنيا سمير غانم وهشام جمال تتجاوز الـ 2 مليون مشاهدة

تجاوزت أغنية "تعال تعال" للفنانة دنيا سمير غانم والفنان هشام جمال، حاجز الـ 2 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها بخمسة أيام على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". بعد طرحها بخمسة أيام على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". ويشار إلى أن الأغنية تم عرضها ضمن أحداث مسلسل "بدل الحدوتة 3"، الذي يعرض في شهر رمضان، "تعال تعال" كلمات أمير طعيمة وهشام جمال، وتوزيع مادي.

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