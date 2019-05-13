مسلسل "سوبر ميرو" الأول في صدارة المشاهدات عبر "يوتيوب"

تصدّر مسلسل "سوبر ميرو"بحلقته السابعة، المركز الاول في قائمة صدارة المشاهدات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
بالإضافة إلى تصدر الحلقة 6 المركز الرابع في القائمة، وتخطىعدد مشاهدات الحلقتين حاجز النصف مليون مشاهدة.
يذكر أن "سوبر ميرو" يحكي عن فتاة تريد حل المشاكل حولها بطرق
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