محمود كمال لـ"الوفد": سعيد بردود فعل الجمهورعن "قمر هادي"

أعرب الفنان الشاب محمود كمال عن سعادته بالنجاح الذي حققه مسلسل "قمر هادي"، لافتا إلى أن جاء ترشيحه للعمل من خلال المخرج المنفذ محمود سليم، وقام بترشيحه للمخرج رؤوف عبدالعزيز، ووافق الأخير على الفور.

وأكد "كمال" في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" أنه سعيد بالتعاون لأول مرة مع المؤلف إسلام حافظ، والمخرج رؤوف عبدالعزيز، مُضيفا أن هذا العمل إضافة له في مشواره

الفني.

وعن توقعه النجاح الذي حققه دور "عشري" الذي يجسده خلال أحداث العمل: "التوفيق من عند الله فلا أحد يتوقع النجاح أو الفشل، ولكن من الضروري أن نعمل بإخلاص والنجاح من عند الله".

وتابع: "سعيد بأن قمر هادي أصبح تريند على السوشيال ميديا منذ عرض أولى حلقاته، كما أن الدور الذي

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أجسده خلال أحداث العمل حقق نجاحا وردود فعل إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي".

وعن استعداده لدور عشري قال: "أحرص على التحضير الجيد للشخصية التي أجسدها كما أحاول التركيز في أبعاد الشخصية حتى تظهر للجمهور بشكل يليق به على الشاشة".

وعن العمل لأول مرة مع النجم هاني سلامة قال: "بصراحة الفنان هاني سلامة شخص خلوق ومتواضع ويحرص على مساعدة جميع فريق العمل خلال التصوير، إضافة إلى ذلك فإن هاني الشخصية التي يجسدها في العمل يقدمها لأول مرة، وهي من نوعية السيكودراما".