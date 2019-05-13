كندة علوش تدعو جمهورها لمتابعة "زي الشمس"

أعربت الفنانة كندة علوش عن إعجابها بمسلسل "زي الشمس" للفنانة دينا الشربيني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر". حيث غردت قائلة: "رمضان كريم، حابة أعرف شو عم تشوفوا مسلسلات في رمضان، سواء في مصر أو خارج مصر". مسلسلات في رمضان، سواء في مصر أو خارج مصر". ثم أكدت إعجابها بمسلسل زي الشمس: "أنا شخصيا عم تابع مسلسل زي الشمس بس، وبنصح الكل إنه يتابعه، لأنه عمل ممتاز وفي أكتر من مسلسل سوري ولبناني سمعت أنهم ممتازين، وحشوفن بأقرب فرصة انتو شو بتنصحوني". مسلسل زي الشمس من بطولة دينا الشربيني، وأحمد السعدني، وريهام عبدالغفور، وجمال سليمان، وسوسن بدر، وأحمد داوود، ونخبة من الفنانين.

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