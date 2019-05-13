الحلقة الخامسة من مسلسل Game of thrones season 8 تتصدر البحث على جوجل

وبدأت أحداث الحلقة الخامسة بعلم "دينيريس تارجيرين" بخيانة مساعدها "فاريس" ومحاولته إخبار العائلات كافة والممالك الأخرى بأنه ليست هي التي لها الحق بالعرش لكون "جون سنو" أثبت فعليا بأنه من أصل "تارجيرين" وبهذا هو الوريث الشرعي للعائلة فأمرت "دينيريس" التنين بحرقه.

وواصلت "دينيريس" برفقة "جون سنو" الحرب على العاصمة، ومع بدء المعركة، لم تنتظر "دينيريس" الحرب في المياه أو الأرض فحرقت مع تنينها الخاص سفن "سيرسي" كلها التي يقودها "يوري غريغوري" ثم ذهبت إلى العاصمة فحرقت المدينة بأكملها.

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وعلى الرغم من استسلام جنود "سيرسي"، إلا أن "دينيريس" أصيبت بحالة من الجنون مثلما كان والدها، وحرقت سكان العاصمة، ودمرت المدينة فعليا، وهو الأمر الذي لم يرضي "جون سنو" ومعه "تيريون لانستر" و"دافوس".

وحاول "جيمي لانستر" أن يذهب لكي ينقذ شقيقته "سيرسي" من القتل ولكنه يقابل "يوري غريغوري" ويحاربا بعضهما البعض، على أن يقتل "جيمي" "يوري"، ولكن الأخير يصيبه بإصابات بالغة.

ومع هروب "سيرسي"، تتقابل مع "جيمي" وتطلب منه أن يحمي نجلهما من الموت، إلا أن "دينيريس" تهدم عليهما المعبد ويموتا سويا، وفي الوقت نفسه استطاع "ساندور كليجين" المعروف بـ "الكلب" أن يقتل شقيقه "الجبل" فاحتضنه وسقطا سويا من أعلى مبنى في "كينغ لاندينغ".