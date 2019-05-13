كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاشتاج Game of Thrones يتصدر تريند تويتر السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر هاشتاج Game of Thrones تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل بدء عرض الحلقة الجديدة منه.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية.

كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.