كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 195 حالة انتحار في أمريكا بسبب هذا المسلسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عدد من الباحثين أن "معدل الإنتحار بين الأطفال من سن 10 إلى 17 عاماً، قد إرتفع مؤخراً ليصل الى أعلى درجات، بحيث تم تسجيل 195 حالة إنتحار في أمريكا، وذلك خلال التسعة أشهر التي تلت عرض المسلسل 13Reasons why" فقط. وجاءت هذه النتيجة ضمن دراسة نشرتها مجلة الأكاديمية الأميركية المختصة في الطب النفسي للأطفال، بحساب عدد حوادث الانتحار التي تم تبليغ المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض، بها من عام 2013 وحتى عام 2017.



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