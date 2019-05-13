كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة الثامنة حدوتة مرة.. مفاجأة لغادة عبدالرازق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحداث مثيرة شهدتها الحلقة الثامنة من مسلسل حدوتة مرة الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق.

"حدوتة مرة" من إنتاج طارق صيام، من تأليف عمرو عبد الحميد، وإخراج ياسمين أحمد، ويشارك في بطولته كل من غادة عبدالرزاق ومحمد شاهين وعبدالرحمن أبوزهرة.

بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل حدوتة مرة بوصول الخواجة اسحاق لمنزل عايدة رياض الذي تعمل فيه مرة "غادة عبد الرازق" خادمة، وعندما تسمع اسمه تتذكر أن هذا هو الشخص الذي باعت له أبنائها الثلاث مقابل الحصول على 100 ألف جنيه.