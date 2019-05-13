الحلقة السابعة مسلسل حكايتي.. ياسمين صبري تلتقي بهنادي في فندق

ويضيق الوضع المالي لـ"داليدا" بعد توجهها للأسكندرية وتبيع سلسلة والدتها لتتمكن من السكن في أحد الفنادق الرخيصة، وتتعرف هناك على "نسرين" التي تقوم بدورها هنادي مهنى، وتخبرها أنها تعرفها من مواقع التواصل الاجتماعي وتعرف ما حدث معها.

"حكايتي" من تأليف محمد عبد المعطي وإنتاج تامر مرسي وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته وفاء عامر، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، سارة التونسي، وآخرون.