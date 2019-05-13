الممثلة التركية بينار دينيز: أصولي لبنانية

أعلنت الممثلة التركية بينار دينيز في مقابلة لها، أنّ لديها أصول لبنانيّة، ولم تذكر ما إذا كانت هذه الأصول لجهة الأم أو الأب.

وقد تلقّى الجمهور العربي إعلان دنيز بحفاوة، مشيدين بالنجاحات التي قدّمها النجوم الأتراك من أصول عربية منهم فرح زينب عبد الله العراقية الأصل.

يذكر أن بينار اشتهرب بدور يلدز ابنة العقيد جودت (خالد أرغنش) وعزيزة (بيرغوزار كوريل) نجحت في خطف قلوب المشاهدين العرب، بسبب جمالها الفاتن، وأنوثتها الطاغية.

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بينار ممثلة تركية عمرها 23 عاماً، فهي من مواليد 10 نوفمبر سنة 1994. ولدت في أزمير ودرست في جامعة إسطنبول العلاقات العامة والدعاية والإعلان.

بدأت تجربتها مع التمثيل سنة 2014، بعد أن تلقت تدريباً في وكالة للتمثيل حيث كان ظهورها الأول في مسلسل "الكذب الأبيض".

جذبت اهتمام المنتجين والجمهور بجمالها وقدرتها على التمثيل وموهبتها الملحوظة ، عملت أيضاً في الإعلانات التجارية وظهرت في بعض أغاني الفيديو كليب والموسيقى، أما عن حياتها الخاصة فهي على علاقة بالممثل كان تورغوت