وفاة الطفلة دانة القحطاني نجمة "سناب شات" بعد تعرّضها لنوبة قلبية

صدم خبر وفاة الطفلة دانة القحطاني نجمة تطبيق «سناب شات» الشهير، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نعاها والداها مشعل القحطاني عبر حسابه الشخصي مؤكدًا وفاتها متأثرة بنوبة قلبية مفاجئة.

ودانة هي البنت الصغرى من الثلاثي الشهير«غناتي ودنا ودانة» اللاتي حققن شعبية كبيرة في العامين الماضيين مع والدهن، بعد أن لفتن الأنظار بطرحن الذذي يتضمن يومياتهم الأسرية مع والدهن.

وتفاعل عدد كبير من المغردين على تويتر عبر وسم يحمل اسم الطفلة «وفاة دانة القحطاني»، ناقلين تعازيهم الحارة لعائلة الطفلة، معبرين عن حزنهم لهذا الخبر المؤلم والصادم.