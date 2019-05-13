شاهدوا سارة الودعاني تصدم متابعيها: كنت حامل يوم زفافي.. وتكشف سرا لأول مرة عن زواجها

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مايو 2019 12:55 مساءً - اعترفت الفاشينيستا السعودية سارة الودعاني لمتابعيها بأنها أخفت عنهم سرًا، وهو أن حفل زفافها الأساسي كان يوم حنتها، مشيرة إلى أن حفل الزفاف الذي أقامته في المالديف هو الثاني.

ونشرت الودعاني مقطع فيديو لها عبر تطبيق ”سناب شات“، موضحة أنها كانت حامل في طفلها الأول سعد عندما كانت تحتفل بحفل زفافها بالمالديف.

وأضافت: ”بقولكم على سالفة مخبيتها عليكم صار لي سنة.. ليلة الحنة كان هو يوم زواجي.. بس أنا كنت مرة رافضة أعلن إنه هذا الزواج.. يعني حتى ماما تقولي ليش مخبية قلي إنه زواج.. وأنا ما أبي أقول إن هذا زواجي“.

وواصلت: ”المهم قلت لما أروح المالديف زواجي هيصير شي تاني.. هذه كتمت فكرتي إن الحنة شيء والزواج شيء ليش الخبط…المهم خلصنا عرسي الأساسي.. وعرسي الثاني اللي هو بالمالديف أنا كنت حملت بسعد الله يحفظه.. ووحام وحالتي حالة وصراخ وكنت هخرب السفرية كلها زوجي قالي يا بنت الناس خليني أرجعك لأمك“.

ورزقت “الودعاني”، قبل عدة أسابيع بابنها الأول، والذي سمّته ”سعد“.