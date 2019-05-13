دنيا سمير غانم تسخر من محمد رمضان في “بدل الحدوتة 3” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: فاجأت النجمة المصرية دنيا سمير غانم الجمهور بتقليد فيديو كليب أغنية “مافيا” للفنان محمد رمضان خلال أحداث مسلسلها الرمضاني “بدل الحدوتة 3”.

وظهرت دنيا في الحلقة السابعة من المسلسل وهي تقدم أغنية لأحد الإعلانات حيث تستعين بنغمات أغنية مافيا، وتقلّد بطريقة ساخرة حركة محمد رمضان في الأغنية.

ولاقى هذا المقطع رواجًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تم تداوله بشكل كبير عبر الإنترنت.

“بدل الحدوتة ٣” يعرض على قناة cbc حصريًا وهو من إنتاج سينرجي وهشام جمال، وبطولة دنيا سمير غانم، الفنان القدير سمير غانم، محمد سلام، أحمد رزق، بيومي فؤاد، عمر وهبة، شيماء سيف، ومن إخراج خالد الحلفاوي.