يوسف الخال في “هوا أصفر”.. سياسة إلغاء الذات حتى الكراهية!

إيلي أبو نجم – بتجــــــرد: بعد غيابه عن ماراثون رمضان 2018، يعود النجم اللبناني يوسف الخال خلال موسم الشهر الفضيل هذا العام بعملين دراميين، مسلسل “مقامات العشق” (تأليف محمد البطّوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد)، ومسلسل “هوا أصفر” (كتابة علي وجيه ويامن الحجلي، وإخراج أحمد إبراهيم أحمد، وإنتاج شركة Cut للإنتاج الإعلامي والفني).

في “هوا أصفر”، يظهر يوسف الخال بدور “شرّير”، يجسد شخصية “كريم” وهو شاب ثري ونافذ يعمل في زراعة نباتات الكوكا التي تصنّع منها لاحقًا مادة الكوكايين المخدّرة قبل أن يهربها إلى الخارج بواسطة الأبقار.

يغوص الخال في أعماق الشخصية، فيطبّق سياسة إلغاء الذات إكرامًا لخدمة الدّور، وهي السياسة التي شرّع قوانينها ونفّذ مفاهيمها منذ انطلاقته في مجال التمثيل. يكسب يوسف الخال مرّة جديدة الرهان، فيظهر متمكّن من أدائه ومقنع إلى حدّ الكراهية، لا يكترث لما قد ينتاب المشاهد من بغض نحو “كريم” خلال متابعة العمل، فيستغلّ كل مساوء الشخصية ليسلط الضوء على جوانب أكثر نضجًا في شخصيته الفنية.

يعود يوسف الخال بهذا العمل بعد نجاحات عدّة في الدراما التاريخية التي برع خلال السنوات الأخيرة بتقديم أنجح أدوارها الذكورية، ليستعيد مكانته في الأعمال المشتركة الحديثة، ومرّة أخرى يختاره الجمهور فيها نجم لبنان العربي الأوّل.

مسلسل “هوا أصفر” تشارك في بطولته إلى جانب يوسف الخال النجمة السورية سلافة فواخرجي وهو للكاتبين علي وجيه ويامن الجلي ومن إخراج أحمد إبراهيم أحمد.