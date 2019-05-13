“شاهين الهيبة” يعود وصادق الصباح يُعلّق.. فهل يكون مصيره المنفى؟

متابعة بتجـــــــــرد: بعد أن خلّص “جبل شيخ الجبل” (النجم السوري تيم حسن، بطل مسلسل “الهيبة الحصاد” الرمضاني) حياةَ ابن عمّه “شاهين” (الممثل عبدو شاهين) من الموت بسبب الرصاصة التي أصيب بها ودخل على اثرها في غيبوبة لفترة، استيقظ “شاهين” من غيبوبته في أحد مستشفيات بيروت، في الحلقة التي عرضت أخيرًا من “الهيبة الحصاد”.

وبعد استيقاظه من الغيبوبة، قابل “شاهين” ابن عمّه “جبل” الذي كشف له أنه سيعاقبه على خيانته له (خيانته له في الجزء الأوّل من مسلسل “الهيبة)، بنفيه خارج بلدة الهيبة. وشكّل هذا الأمر صدمة كبيرة بالنسبة إلى “شاهين”.

من جهته رحّب منتج العمل، صاحب شركة “صباح اخوان” صادق الصباح بعودة “شاهين الهيبة” ووجه له رسالة عبر موقع “تويتر” فكتب: “حمدالله على سلامة شاهين الهيبة… نعتزّ بك أيها الممثل المتمكن وصاحب الهالة الحاضرة”.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “الهيبة الحصاد” من تأليف، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة “الصبح اخوان”، أمّا شارتي البداية والنهاية “مجبور” و”أزمة ثقة” من غناء النجم ناصيف زيتون.