أمل كلوني بعشاء رومانسيّ في روما.. والقهوة تزيدُ ثروة زوجها 40 مليون دولار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - التقطتْ عدسات الباباراتزي، صور الثّنائيّ العالميّ، الممثّل جورج كلوني، وزوجته المُحامية أمل، ليلة أمس الأحد، بينما كانا في طريقهما لتناول وجبة عشاءٍ رومانسيّة في مطعم المأكولات البحريّة الرّاقي "Pierluigi"، في روما.

وإلى جانب خُروجهما من أجل تمضية بعض الوقت الحميميّ، بعيدًا عن الأعمال والحياة المُرهقة، فيُعدّ خروجهما أيضًا، احتفالًا بالنّجاحات الباهرة، التي حقّقاها سويًّا؛ إذْ صَدر تقريرٌ مُؤخرًا، يُفيد بأنّ ثروة الثّنائيّ زادت 13 مليون دولار في العام الماضي، وذلك بحسب قائمة "Sunday Times Rich List".

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وعن مصادر دخل الثّنائيّ، فقد جنى جورج 40 مليون دولار من الإعلانات، التي روّج من خلالها لقهوة "نسبرسو" Nespresso، إلى جانب 225 مليون دولار، مدخول مبيعات شركته للمشروبات الرّوحيّة "Casamigos"، أمّا عن أمل، فقد جنتْ 2 مليون و 600 ألف دولار من عملها، كمُحامية حقوق إنسان عالمية، لتصل ثروة الثّنائيّ سويًّا، إلى 351 مليون دولار.

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وبهذه الملايين والنّجاحات السّاحقة، خرج الثّنائيّ كلوني، للاحتفال في مدينة روما الإيطاليّة، وارتدتْ أمل إطلالة عصريّة، تألّفتْ من توب أوف شولدر، مُطابق لنقشة البنطلون ذات النّهايات الواسعة، ألا وهي نقشة الكاروهات الضّخمة، التي جاءت بـ 4 ألوان، أساسي كُحلي، وأحمر وأبيض، وأصفر خردلي.

أكملتْ سيّدة كلوني إطلالتها العصريّة، بحمل حقيبة كلاتش ذهبيّة، واعتمدتْ مكياجًا راقيًا تناسب مع أزيائها، كما سرّحت خصلاتها الدّاكنة بالمموّج المُنسدل.