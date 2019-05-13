خالد الصاوي: السنة دي سأصوم.. وبحب أكل أمي ومراتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنّان، خالد الصاوي، عن أجواء الدراما المصريّة في رمضان، بعد عرض أولى الحلقات، مشيدًا بمسلسلي "ولد الغلابة"، بطولة الفنان أحمد السقا، و"زي الشمس"، لدينا الشربيني.

وقال الصاوي لـ"فوشيا" إن "ولد الغلابة" و"زي الشمس" هما أكثر مسلسلين لفتا انتباهه من السابق الرمضاني الذي اعتبره يشهد ركودًا.

وأوضح، بأنّ سلبيّات الفترة الحاليّة على الصّعيد الفنيّ أكثر من الإيجابيّات، مبيننًا أنّ غيابه عن السّباق الرّمضانيّ، يرجع إلى موجات تغيير في الوسط الفنيّ.

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وبلهجة مستهجنة، انتقد الصاوي ما اعتبره التّراجع الدراميّ في مصر قائلاً: "من أربعين مسلسل، عاجبكم 4 مسلسلات"، في إشارة إلى تقليص عدد المشاركات في السّباق الرّمضانيّ.

وتحدّث الصاوي عن أعماله المُرتقبة، بمجموعة من الأفلام، مشيرًا، إلى علاقة الفنّان تامر حسني في أحد هذه الأفلام.