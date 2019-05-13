سارة الودعاني: كنتُ "حامل" يوم زفافي.. والجمهور يفجّرُ تعليقاته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارتْ خبيرةُ التّجميل السّعوديّة، ونجمة مواقع التّواصل الاجتماعيّ، سارة الودعاني، ضجة عارمة بين جمهورها، بعدما كشفتْ عن سرّ صادم، وقالت، إنّها أخفته منذ سنة، ولا تستطيع أنْ تُبقيه سرًا أكثر من ذلك.

وأضافتْ الودعاني، عبر مقطع فيديو، نشرته على سناب شات، أنّها كانت "حامل" بطفلها الأوّل، سعد، عند احتفالها بزفافها في جزر المالديف.

وأوضحتْ أنّ يوم "الحنّة" كان زواجها الأصليّ، ولم ترغبْ بالكشف عن الأمر، لرغبتها بإقامة حفل زفاف مميّز في جزر المالديف، وهو بالفعل، ما قامت به، بالرّغم من الحمل، وشعورها بالتّعب، و"الوحام" طوال الوقت.

وتفاعل الجمهور مع ما كشفته الودعاني، حيث انتقدها عدد كبير، باعتبار أنّ يوم الحنّة لا يمكن اعتباره يوم زفاف، وأنّها بتصريحها حول ارتدائها فستان الزّفاف وهي حامل، فهي بذلك تُخالف التّقاليد والأعراف الشّرقيّة والمُتعارف عليها، وفق قولهم.

Advertisements

وكانت سارة الودعاني، قد احتفلتْ بزفافها في جزر المالديف، وسط عائلتها، وشاركت جمهورها تفاصيل الحفل، عبر حسابها بسناب شات.

وتعرّضتْ خبيرة التّجميل آنذاك، لهجوم كبير، بسبب البذخ الذي ظهر في حفل زفافها، مع إبقاء هوية زوجها سرّيّة، وشكله أيضًا، قبل أنْ تكشف عنه فيما بعد.

وبعد فترة من حفل زفافها، أعلنتْ الودعاني عن حملها الأوّل بطفلها، والذي أطلقتْ عليه اسم "سعد".