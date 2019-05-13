شكرا لقرائتكم الأردن.. 40 ولادة أسبوعيا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حاول سكان المخيم خلق جو روحاني مبهج أثناء شهر رمضان رغم بعدهم عن بلدهم مع قلة فرص العمل المتاحة للاجئين بدأت مدخراتهم في النفاد ويعيش العديد منهم في المخيم معتمدين على مساعدات برنامج الغذاء العالمي ليتمكنوا من شراء احتياجاتهم لشهر رمضان .

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