فن ومشاهير

جوائز بافتا 2019: نجوم تتألق على السجادة الحمراء

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

Advertisements

اسماء السيد - صور من حفل جوائز الأكاديمية البريطانية للتلفزيون "بافتا" لعام 2019 التي أقيمت في قاعة البرت هول في العاصمة لندن.

الكاتبة فيبي والير بريدج وفيونا شو وجودي كومر

PA
حصد مسلسل Killing Eve للكاتبة فيبي والير بريدج (وسط) ، ثلاث جوائز ، اثنتان عن فئة التمثيل، الأولى لفيونا شو (يسار) والثانية لجودي كومر (يمين) ، وجائزة أفضل مسلسل درامي

جيسيكا هاينز

EPA
فازت الممثلة جيسيكا هاينز بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في البرنامج كوميدي There She Goes

سوزانا ريد ، وروث ويلسون وبيلي بببير

PA
اللون الأسود طغى على السجادة الحمراء. وفي الصورة، مقدمة برنامج "صباح الخير بريطانيا" سوزانا ريد ، وبطلة مسلسل "السيدة ويلسون" الممثلة روث ويلسون وبطلة مسلسل "كولتيريز" بيلي بببير.

مارفن وروشيال هيومز والممثلة جوليا ديفيس وزوجها جوليان بارت

PA
مقدما البرامج مارفن وروشيال هيومز تألقا في الحفل وظهرا في ملابس متناسقة، وفي الصورة الأخرى الممثلة والكاتبة جوليا ديفيس مع زوجها جوليان بارت من "The Mighty Boosh fame" وقد فازت بأفضل سيناريو لفيلم كوميدي عن "Sally4Ever".

جودي كومر وبينديكت كومبرباتش

Advertisements
EPA
نالت الممثلة جودي كومر جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل Killing Eve ، كما حصد بينديكت كومبرباتش جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل Patrick Melrose

ستيفن غراهام وزوجته والممثلة هانا والترز

PA
لقطة سعادة لبطل مسلسل "Line of Duty" ستيفن غراهام وزوجته، بينما تألقت بطلة مسلسل Doctor Who الممثلة هانا والترز مرتدية ثوبا أنيقا.

الممثلات سورين جونز وهولي ويلوجباي وللولي أديفوف تألقن على السجادة الحمراء.

سورين جونز وهولي ويلوجباي وللولي أديفوف

PA
الممثلات سورين جونز وهولي ويلوجباي وللولي أديفوف تألقن على السجادة الحمراء.

كرمت البافتا البارونة بيكويل بجائزة عن عملها في المجال الاعلامي لمدة 50 عاما، وقدمت الجائزة كيرستي وارك

البارونة بيكويل وكيرستي وارك

Getty Images
حصلت البارونة بيكويل على أعلى وسام شرف في البافتا تقديراً لمسيرتها المهنية الرائدة وقدمت الجائزة كيرستي وارك

غراهام نورتان

Getty Images
قدم الحفل الممثل الكوميدي، ومقدم البرامج على بي بي سي غراهام نورتن
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوائز بافتا 2019: نجوم تتألق على السجادة الحمراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا