جوائز بافتا 2019: نجوم تتألق على السجادة الحمراء

كرمت البافتا البارونة بيكويل بجائزة عن عملها في المجال الاعلامي لمدة 50 عاما، وقدمت الجائزة كيرستي وارك
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