جوائز بافتا 2019: نجوم تتألق على السجادة الحمراء

اسماء السيد - صور من حفل جوائز الأكاديمية البريطانية للتلفزيون "بافتا" لعام 2019 التي أقيمت في قاعة البرت هول في العاصمة لندن. PA حصد مسلسل Killing Eve للكاتبة فيبي والير بريدج (وسط) ، ثلاث جوائز ، اثنتان عن فئة التمثيل، الأولى لفيونا شو (يسار) والثانية لجودي كومر (يمين) ، وجائزة أفضل مسلسل درامي EPA فازت الممثلة جيسيكا هاينز بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في البرنامج كوميدي There She Goes PA اللون الأسود طغى على السجادة الحمراء. وفي الصورة، مقدمة برنامج "صباح الخير بريطانيا" سوزانا ريد ، وبطلة مسلسل "السيدة ويلسون" الممثلة روث ويلسون وبطلة مسلسل "كولتيريز" بيلي بببير. PA مقدما البرامج مارفن وروشيال هيومز تألقا في الحفل وظهرا في ملابس متناسقة، وفي الصورة الأخرى الممثلة والكاتبة جوليا ديفيس مع زوجها جوليان بارت من "The Mighty Boosh fame" وقد فازت بأفضل سيناريو لفيلم كوميدي عن "Sally4Ever". Advertisements EPA نالت الممثلة جودي كومر جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل Killing Eve ، كما حصد بينديكت كومبرباتش جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل Patrick Melrose PA لقطة سعادة لبطل مسلسل "Line of Duty" ستيفن غراهام وزوجته، بينما تألقت بطلة مسلسل Doctor Who الممثلة هانا والترز مرتدية ثوبا أنيقا. الممثلات سورين جونز وهولي ويلوجباي وللولي أديفوف تألقن على السجادة الحمراء. PA الممثلات سورين جونز وهولي ويلوجباي وللولي أديفوف تألقن على السجادة الحمراء. كرمت البافتا البارونة بيكويل بجائزة عن عملها في المجال الاعلامي لمدة 50 عاما، وقدمت الجائزة كيرستي وارك Getty Images حصلت البارونة بيكويل على أعلى وسام شرف في البافتا تقديراً لمسيرتها المهنية الرائدة وقدمت الجائزة كيرستي وارك Getty Images قدم الحفل الممثل الكوميدي، ومقدم البرامج على بي بي سي غراهام نورتن

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