هالة صدقي توضح مصير بلاغها ضد المتهمين باختراق حسابها

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: صرحت الفنانة هالة صدقي أن المحضر الذي حررته ضد الشخصيين اللذين قاما بالإساءة لها عبر تركيب صوت على فيديو من كواليس مسلسلها "بركه" يشبه صوتها ونشره عبر حسابها على انستجرام لم يتم اغلاقه بشكلٍ نهائي. مشيرةً إلى أن الأمر موجود في النيابة بالوقت الحالي.

وأضافت خلال حوارها في برنامج "حروف الجر" على إذاعة نجوم اف أمس أن هناك خيارين في الوقت الحالي بمسار التحقيقات الاول أن يتم حفظ المحضر لعدم وجود الشخصين المتهمين في مصر، أو تحويل الأمر إلى الإنتربول ويتم وضع اسميهما على قوائم الترقب والوصول.

وأكدت أن علاقتها الجيدة مع العاملين في كواليس المسلسل أنهت الموضوع ولم تترك له أي أثر خاصةً وأنهم كانوا على ثقة من فبركة حديثها. مشيرةً إلى أن هذا الأمر لم يترك آثار سلبية بذهن من يعرفونها جيداً.

هذا وتطرقت إلى امكانية تعرّض أي فنان لمثل هذا الموقف، مشيرةً إلى أن "الشخص الذي ارتضى أن يكون أمام الكاميرا، فلابد أن يتعرّض لمثل لهذه الأمور".