شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام: "ربنا ما يقطع لنا عادة هوجان مازال تريند مصر الأول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال مسلسل " هوجان" للنجم محمد إمام يتصدر تريند موقع تويتر بعد عرض كل حلقة منذ انطلاق العرض خلال شهر رمضان الجارى.

وعبر "إمام" عن سعادته لتصدر التريند بمسلسله "هوجان"، ونشر صورة عبر خاصية ستورى على "إنستجرام"، قائلا: "ربنا ما يقطعلنا عادة هوجان مازال تريند مصر الأول".

ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".

وتعرض حلقات مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام عبر شبكة قنوات الحياة، فى تمام الساعة 10 ونصف مساء، والإعادة 7 صباحا والإعادة الثانية 3 عصرا.

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