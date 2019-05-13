أحمد سعد يحدث ضجة جديدة بمن يختار إذا قرر العودة لزوجتيه السابقتين سمية الخشاب أو ريم البارودي!

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مايو 2019 11:57 صباحاً - لا تزال تصريحات أحمد سعد السابقة، في الجزء الثاني من حواره مع برنامج “شيخ الحارة”، محط اهتمام الكثير من المشاهدين لما حملته من تصريحات قوية حول علاقته بالنجمتين سمية الخشاب وريم البارودي وسبب طلاقهم.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الحلقة، ولا سيما رد سعد على سؤال محرج حول من يفضل بين زوجتيه النجمتين السابقتين ومن يختار إذا قرر العودة لواحدة منهن. ولكن سعد رد بإجابة غير متوقعة، وهي أنه يفضل العودة للعزوبية من جديد، لا أن يعود إلى أي من طليقتيه.

وعندما عرضت الاعلامية بسمة وهبي صورة سمية الخشاب أمام أحمد سعد في البرنامج، أهدى لها أغنية خاصة هي، جاء فيها: “خليني ذكرى جميلة عندك وإوعى تنسى زمان”، لتبادره وهبي بأنها تشعر بأنهما سيتصالحان في المستقبل.